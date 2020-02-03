Москва, , 22:10 — REGNUM 4 февраля в московской галерее INGALLERY открылась выставка художника-каллиграфа Марии Луттик LOGOS. Об этом сообщает официальный инстаграм-канал галереи.

Как отмечают искусствоведы, в работах Луттик гармонично сочетаются современные техники и материалы и древний святой текст, а неоакадемическая живопись всегда подкреплена современной лирикой.

Оксюморон и своеобразие Марии порождает холсты и объекты: эстетские, противоречивые и захватывающие. Ее искусство удивительным образом оказывается близко и понятно людям разного возраста и положения.

Выставка продлится до 29 февраля 2020 года.