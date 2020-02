Лос-Анджелес, США, , 22:22 — REGNUM Во время интервью, посвящённого предстоящему фильму «Соник в Кино», Джима Керри спросили о том, какая его картина является главным кандидатом на выпуск ремейка, выполненного с учётом современных реалий. Об этом 1 февраля сообщил портал We Got This Covered.

«Я думаю, что «Шоу Трумана» — это то, что сейчас существует на микроуровне», — сказал Керри, пояснив, что вышедший в 1998 году фильм является «макроуровневой историей», но сегодня многие люди имеют свои YouTube-каналы, которые представляют собой маленькое «Шоу Трумана».

Актёр также признался: он часто думает о том, что бы произошло с Труманом после того, как он вышел за стену.

«Мне потребовалось некоторое время, чтобы понять, что в принципе, он тоже был бы там один, потому что все вернулись внутрь. Они все хотели быть под куполом», — заявил актёр.

Ранее СМИ сообщили, что сразу несколько киностудий проявляют заинтересованность в выпуске третьей части «Эйса Вентуры». Продюсер и писатель Майк Ричардсон, на основе концепции которого был создан оригинальный комикс «Маска», сказал, что у него есть «некоторые идеи» для создания возможного спин-оффа фильма 1994 года.

