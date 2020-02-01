Лос-Анджелес, США, , 11:43 — REGNUM Universal Pictures выложила в сеть первый полноценный трейлер девятого фильма франшизы «Форсаж». Ролик был опубликован 1 февраля на YouTube-канале кинокомпании.

В соцсетях фанаты бурно и эмоционально отреагировали на видео, в котором создатели картины показали много экшена, новые невероятные трюки и погони. Однако особенно их впечатлило появление Хана в последних кадрах трейлер.

«Я только что увидел трейлер «Форсажа 9» и живого Хана??? Что?», — удивился пользователь Twitter monyonya.

https://twitter.com/helloxalyssa/status/1223415684023177216

«Так впечатлён «Форсажем 9». Хан вернулся! Да, сэр!!!», — порадовался Ran.

https://twitter.com/RanXGacrama/status/1223417987090141184

Напомним, Хан был одним из ключевых персонажей в фильме «Тройной форсаж: Токийский дрифт», который вышел на экраны в июне 2006 года. Его роль исполнил актёр Сон Кан. Последний раз поклонники серии фильмов видели Хана в седьмой части «Форсажа».

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