Сеул, , 11:43 — REGNUM Бостонский симфонический оркестр отменил свои выступления в странах Азии из-за коронавируса. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей оркестра.

В пресс-релизе, опубликованном 30 января, представители симфонического оркестра сообщили, что отменят турне в связи с опасениями по поводу распространения пневмонии нового типа, вызываемой вирусом 2019-nCoV.

«Нам горестно отменять тур по Восточной Азии, однако здоровье наших музыкантов в приоритете», — сообщил исполнительный директор Бостонского симфонического оркестра Марк Волп.

Известно, что Бостонский симфонический оркестр должен был отправиться в турне 6 февраля и дать концерты в Южной Корее, Тайване и Китае (Гонконг и Шанхай).

Бостонский симфонический оркестр — один из ведущих оркестров США в области академической музыки. Базируется в Бостоне. Основан в 1881 году на средства мецената Генри Ли Хиггинсона.