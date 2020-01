Вашингтон, , 23:10 — REGNUM Научно-фантастическая драма «Заражение», которую режиссёр Стивен Содерберг снял в 2011 году, переживает новую волну популярности. Об этом 30 января сообщил портал We Got This Covered.

Издание обратило внимание, что на фоне вспышки коронавируса в Китае 28 января 2019 года картина вошла в топ-10 самых продаваемых фильмов в сервисе iTunes. Отмечается также, что за последние семь дней число поисковых запросов в сервисе Google, касающихся «Заражения», выросло на 89%.

Напомним, в «Заражении» снялись такие известные фигуры, как Мэтт Деймон, Лоуренс Фишборн, Джуд Лоу, Гвинет Пэлтроу, Кейт Уинслет, Брайан Крэнстон и другие. Ранее ИА REGNUM сообщило, что коронавирус стал причиной роста продаж игры Plague Inc., которая является симулятором пандемии.

Читайте ранее в этом сюжете: Коронавирус стал причиной роста продаж симулятора пандемии Plague Inc