Лос-Анджелес, США, , 20:32 — REGNUM В преддверии 54-го матча Супербоула (решающей игры Национальной футбольной лиги) Paramount выпустила новый трейлер предстоящего фильма про ежа Соника. Ролик был опубликован 30 января на YouTube-канале кинокомпании.

В видео появились такие известные спортмены, какгонщик NASCAR Кайл Буш, олимпийская чемпионка по спринту Эллисон Феликс, представитель команды «Каролина Пэнтерс» Кристиан МакКаффри и игрок клуба Нью-Орлеан Сэйнтс Майкл Томас.

Стоит отметить, что в опубликованном ролике поклонникам популярной франшизы также показали новые сцены из будущей картины.

Напомним, в российских кинотеатрах фильм «Соник в кино» начнут показывать 20 февраля 2020 года. Снял его режиссёр Джефф Фаулер.

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