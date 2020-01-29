Лос-Анджелес, США, , 21:05 — REGNUM Paramount Pictures выложила в сеть трейлер предстоящего анимационного фильма «Губка Боб в бегах». Ролик был опубликован 29 января на YouTube-канале компании.

Зрители могут мельком видеть в трейлере рэпера Snoop Dogg и Киану Ривза. В проекте также участвует певица Аквафина, она озвучит одного из персонажей.

Картина будет выполнена в жанре 3D-анимации, снимает её режиссёр Тим Хилл. В российских кинотеатрах «Губка Боб в бегах» начнут показывать 28 мая 2020 года.

Читайте ранее в этом сюжете: «Жизнь лампы»: Pixar расскажет о судьбе Бо Пип из «Истории игрушек»