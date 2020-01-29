Лос-Анджелес, США, , 06:15 — REGNUM В сеть выложили первый тизер-трейлер девятой части фильма «Форсаж». Ролик был опубликован 28 января на портале One Media.

Трейлер показывает зрителям Доминика Торетто (Вин Дизель), Летти Ортис (Мишель Родригес) и их сына. В какой-то момент Лети передаёт ребёнку крест на цепочке, который ей подарил муж. Она говорит, что предмет защитит ребёнка от того, с чем предстоит столкнуться семье.

Напомним, «Форсаж 9» зрители смогут увидеть в российских кинотеатрах 21 мая 2020 года. Снял картину режиссёр Джастин Лин, который ранее работал над созданием третьей, четвёртой, пятой и шестой картины франшизы.

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