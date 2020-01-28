Москва, , 15:58 — REGNUM 29 января на сцене Центра имени Всеволода Мейерхольда Театр «Балет Москва» представит премьеру постановки «Смерть и девушка», созданную в сотрудничестве с английским хореографом Исаном Рустемом.

По сообщению портала Театр, в основу постановки труппы современного танца «Балет Москва» лег «Струнный квартет №14» композитора Франца Шуберта. Песня «Смерть и девушка» на стихи Маттиаса Клаудиуса стала одной из частей квартета и в популярном исполнении дала имя всему произведению.

Исан Рустем и «Балет Москва» стремятся передать сложную партитуру Шуберта через пластические средства выразительности. Отмечается, что хореограф предложил труппе работать так, «как будто это их последний танец», ведь «Струнный квартет №14» — это одно из последних произведений композитора.