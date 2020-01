Лос-Анджелес, США, , 01:37 — REGNUM Джордж Лукаc считает, что сейчас франшиза «Звёздные войны» представляет собой полное «месиво» и хочет вернуться, чтобы направить её на правильный путь. Об этом 26 января сообщил портал We Got This Covered со ссылкой на инсайдеров.

Источники сообщили, что кинематографист очень расстроен ситуацией, которая сложилась после выхода на экраны фильма «Звёздные войны: Скайуокер. Восход», и готов вернуться во франшизу, чтобы помочь Disney исправить положение.

При этом он хотел бы взять с собой в проект Дейва Филони — создателя анимационных сериалов «Звёздные войны: Повстанцы» и «Звёздные войны: Войны клонов». Однако режиссёр отметил, что он готов пойти на это при одном условии: ему будет предоставлен полный творческий контроль. Источники также сообщили, что руководство Disney не спешит принимать его предложение.

Сейчас «Скайуокер. Восход» имеет на известном сайте Rotten Tomatoes оценку 52% на основе отзывов критиков. Такой рейтинг фильма считается «гнилым» (отсылка к называнию сайта, которое переводится как «Гнилые помидоры»).

