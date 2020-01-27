Нью-Йорк, США, , 00:15 — REGNUM В эфире телешоу «Субботним вечером в прямом эфире» (Saturday Night Live) показали ролик, в котором Адам Драйвер исполнил роль Кайло Рена как«босса под прикрытием». Видео было опубликовано 26 января на портале Screen Rant.

Актёр сыграл молодого человека по имени Рэнди, которого отправляют стажироваться на базу «Старкиллер». В видео присутствует множество смешных моментов, порождённых смешением образов, которые демонстрирует зрителям Драйвер.

Стоит отметить, что ранее Адам Драйвер уже снимался для подобного скетча Saturday Night Live. В 2016 году он, также войдя в образ Кайло Рена, исполнил роль представителя технического персонала базы «Старкиллер».

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