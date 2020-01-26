Лос-Анджелес, США, , 23:44 — REGNUM После того, как в сети появиась информация об игровом ремейке классического анимационного фильма «Бэмби» компании Disney поклонники картины стали высказывать опасения по поводу одной из его сцен. Об этом 26 января сообщил портал Comicbook.

https://twitter.com/butterbiskitt/status/1220862807010398208

Речь идёт об одной из самых тяжёлых сцен фильма, моменте, когда охотники убивают мать Бэмби. Некоторые фанаты заявили, что именно из-за этой сцены они не будут смотреть новую картину.

https://twitter.com/jeremysmiles/status/1220818928005451776

Другие отметили, что детям уж точно не стоит видеть этот момент.

https://twitter.com/jeremysmiles/status/1220818928005451776

«Черт возьми, да каждый ребенок просто хочет видеть, как маму Бэмби застрелят с тщательной точностью компьютерной графики», — написал пользователь Twitter Jeremy Kaplowitz.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что компания Disney дала разрешение на производство игрового фильма «Бэмби». В основу будущей картины ляжет сценарий, над которым работают Женева Робертсон-Дуорет(«Капитал Марвел», «Tomb Raider: Лара Крофт») и Линдси Беер («Поступь хаоса»).

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