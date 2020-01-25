Лос-Анджелес, США, , 02:12 — REGNUM Джим Керри назвал условие, при котором он согласился бы сняться в продолжении фильма «Маска». Об этом 25 января сообщил портал Comicbook.

Во время интервью, когда речь шла о фильме «Соник в кино», журналист задал актёру вопрос о возможном сиквеле «Маски». Керри сказал, что если говорить о продолжениях, то «Соник» больше подходит для этого, поскольку создатели картины не до конца развили персонажа (доктора Эггмана).

Что касается «Маски», то актёр отметил, что в случае этой картины всё будет зависеть от того, кто будет её снимать.

«На самом деле это зависит от режиссера. Я не хочу делать это, просто чтобы сделать. Но я бы сделал это, только если бы был какой-то сумасшедший режиссер-провидец», — сказал Керри.

В июле 2019 года ИА REGNUM сообщило, что в новом фильме «Маска» главную роль может исполнить женщина. Автор оригинального комикса Майк Ричардсон заявил, что он бы хотел увидеть в этой роли «хорошую комедийную актрису».

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