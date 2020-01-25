Лос-Анджелес, США, , 02:00 — REGNUM Студия Marvel в честь празднования Нового года по лунному календарю выпустила постеры к своим предстоящим кинокомиксам «Чёрная вдова», «Вечные» и «Новые мутанты». Изображения были опубликованы 25 января на портале Comicbook.

https://twitter.com/ComicBook/status/1220813810946269184

Все плакаты выполнены в китайской стилистике и в левом верхнем углу каждого из них размещена надпись иероглифами. Стоит отметить, что пока ни один из этих фильмов не получил разрешение для участия в кинопрокате Китая.

Напомним, в России «Новые мутанты» выйдут на большие экраны 2 апреля 20 202 года, «Чёрная вдова» — 30 апреля, а премьера «Вечных» запланирована на 5 ноября 2020-го.

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