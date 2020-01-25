Бербанк, США, , 00:11 — REGNUM Музыкант Мик Джаггер запустит подкаст (видео или аудиофайлы в стиле радио и телепередач) в рамках соглашения, которое он заключил с компанией Warner Bros. Digital Networks Об этом 24 января сообщил журнал The Hollywood Reporter.

Всего в рамках контракта Джаггер выпустит семь оригинальных подкастов в различных форматах, начиная от обычного повествования и заканчивая документальными сериалами для дальнейших разговоров и обсуждения. Они будут транслировать в цивровых сетях Warner Bros.

Отмечается, что в проекте поучаствуют Эллисон Андерс («Утеха сердца моего», «Бензин, еда, жильё»), Джон Бренкето («Терминатор: Да придёт спаситель») и Зак Стенц («Люди Икс: Первый класс»).

Напомним, в начале апреля 2019 года Мик Джаггер перенёс операцию на сердце. Уже в мае 2019 года певец (на тот момент ему было 75 лет) продемонстрировал свою физическую форму.

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