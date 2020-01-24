Лондон, , 15:13 — REGNUM В сети появился тизер-трейлер анимационного сериала Angels of Death, созданного по мотивам фантастической вселенной Warhammer 40K. Его опубликовали 23 января на YouTube-канале Warhammer TV.

Сериал расскажет о Кровавых ангелах — суровых бойцах одного из орденов космического десанта. Дата выхода шоу пока не сообщается.

Напомним, Warhammer 40K — это настольная игра, созданная Games Workshop, и одноимённая фантастическая вселенная. Сейчас компания готовит сразу несколько анимационных проектов по мотивам.

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