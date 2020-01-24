Лос-Анджелес, США, , 01:32 — REGNUM Режиссёр Дэни Вильнёв заявил, что если бы у него появилась возможность снять фильм по франшизе «Бегущий по лезвию», то он хотел бы снять не продолжение фильма 2017 года, а спин-офф. Об этом 23 января сообщил портал Sreen Rant.

«Проблема в том, что есть слово «продолжение». Я думаю, что кино нуждается в оригинальных историях. Но если вы спросите меня, хочу ли я вернуться к этой вселенной по-другому, я могу сказать, что да. Это должен был быть самостоятельный проект», — сказал Вильнёв

Режиссёр добавил, что эта картина должна быть «отключенной» от обоих выпущенных ранее фильмов.

«Иногда я просыпаюсь ночью оттого, что мне это снится», — сообщил кинематографист.

Напомним, к сожалению, фильм «Бегущий по лезвию 2049», хорошо принятый критиками, в прокате повторил судьбу оригинальной картины 1982 года. При бюджете $150 млн он собрал в США лишь около $92 млн, а в мире — $259,1 млн, фактически не окупившись в прокате.

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