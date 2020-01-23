Лос-Анджелес, США, , 22:38 — REGNUM В сеть выложили трейлер предстоящего режиссёра Ди Рис «Последнее, чего он хотел». Ролик был опубликован 23 января на YouTube-канале компании Netflix.

В основу картины лёг одноимённый роман писательницы Джоан Дидион, опубликованный в 1996 году.

В центре повествования находится опытная журналистка Елена МакМэхон (Энн Хэтэуэй), которая проводит расследование, касающееся торговли оружием. В итоге она сталкивается с тем, что на происходящее начинают влиять её личные проблемы.

В фильме вместе с Хэтэуэй снялись Бен Аффлек, Уиллем Дефо и Рози Перес. Премьера картины состоится на сайте потокового сервиса Netflix 21 февраля 2019 года.

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