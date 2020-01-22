Лос-Анджелес, США, 22 января 2020, 17:41 — REGNUM В сети появился трейлер финального сезона мультсериала «Звёздные войны: Войны клонов». Его опубликовали на YouTube-канале Star Wars 22 января.
Первый эпизод финального сезона выйдет 21 февраля 2020 года на стриминговом сервисе Disney+. Всего ожидаются 12 серий.
Напомним, «Войны клонов» — это популярный мультсериал, рассказывающий об одноимённом военном конфликте во вселенной «Звёздных войн». Первый эпизод шоу вышел в 2008 году.
Читайте ранее в этом сюжете: Перезапуск аниме-сериала Digimon Adventure выйдет весной в Японии