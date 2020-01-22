Нижний Новгород, , 00:08 — REGNUM В музее-заповеднике «Щелоковский хутор» начались реставрационные работы, которые планируется завершить к 800-летию Нижнего Новгорода в 2021 году. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации города.

На территории музея расположены 15 объектов культурного наследия. Сейчас работы начинаются на первых пяти объектах, аукционы по которым были проведены в 2019 году. Общая стоимость их ремонта составит 40,4 млн рублей. Комплекс работ включает реставрацию срубов, кровель, механизмов, интерьеров, укрепление фундаментов и пропитку древесины специальными составами.

В частности, будет отреставрирована Покровская церковь из села Зелёное, дом Павловой, верховой овин, ямной овин и мельница.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Нижегородской области к 800-летию областного центра планируется провести ремонт и реконструкцию более 70 объектов культурного наследия.