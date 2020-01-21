Лондон, , 23:11 — REGNUM Потоковый сервис Disney+ будет запущен в Великобритании раньше, чем предполагалось изначально. Об этом 21 января сообщил портал Digital Spy.

Он начнёт работу не 31 марта 2020 года, как было запланировано, а 24 марта. Дата запуска службы аналогичным образом была перенесена во Франции, Германии, Италии, Испании, Ирландии, Швейцарии и Австрии.

Также стала известна стоимость подписки в вышеназванных странах: пользователи Disney+ будут платить ежемесячно 5,99 фунта стерлингов (€6,99) или 59,99 фунта стерлингов (€69,99) за годовую подписку.

Напомним, в США запуск Disney+ состоялся 12 ноября 2019 года. В декабре 2019 года стало известно, что по числу пользователей сервис может вскоре догнать конкурента в лице Netflix: тогда на него было подписано около 41,5 млн человек (база подписчиков Netflix насчитывает более 61 млн человек).

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