Нью-Йорк, США, , 20:29 — REGNUM Компания Netflix назвала дату выхода второго сезона сериала «Видоизменённый углерод». Об этом 21 ноября сообщил портал Netflixlife.

Продолжение будет выложено на сайте потокового сервиса 27 февраля 2020 года. Стоит отметить важный момент: шоу сменит главного актёра, во втором сезоне роль Такеши Ковача исполнит актёр Энтони Маки, которого все фанаты киновселенной Marvel хорошо знаю по роли Сокола.

Напомним, в первом сезоне «Видоизменённого углерода» Ковача сыграл Юэль Киннаман («Робокоп», «Ханна», сериал «Убийство»). На известном сервисе Rotten Tomatoes сериал получил от критиков оценку 60%, а от зрителей — 90%.

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