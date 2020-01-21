Пьяченца, Италия, , 18:14 — REGNUM Двое 60-летних жителей Пьяченцы признались в краже картины Густава Климта из городского музея, передает Libero во вторник, 21 января.

По данным издания, в настоящее время следователи уточняют детали этой истории, а также проверяют признавшихся на возможную причастность к другим кражам.

Как сообщалось ранее, картина Густава Климта «Портрет дамы» была обнаружена в самом здании музея, из которого была похищена в 1997 году. Подлинность произведения уже подтверждена.

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