Лос-Анджелес, США, , 19:16 — REGNUM В день рождения Дэвида Линча (режиссёр появился на свет 20 января 1946 года) компания Netflix опубликовала короткометражную картину What did Jack do? (Что сделал Джек?). Видео было выложено на сайте потокового сервиса.

https://twitter.com/FilmBars/status/1219285977337946112

В представленной 17-минутной картине Линч играет детектива, который допрашивает маленькую обезьянку-капуцина, «подозреваемую в убийстве». Чёрно-белая стилистика, тревожащий голос обезьянки и необычная аудиообработка погружают зрителя в атмосферу нуара. Стоит отметить, что подписчики сервиса могут посмотреть видео с русскими субтитрами.

Дэвид Линч родился 20 января 1946 года в городке Миссула штата США Монтана. Он явлется не только ярким представителем независимого кинематографа США, которого зрители знают по фильмам и сериалам «Твин Пикс», но также художником, музыкантом, сценаристом и фотографом.

