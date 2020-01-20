Москва, , 18:41 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин поручил ввести дополнительную подготовку преподавателей языков, на которых говорят малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока. Соответствующие поручения опубликованы пресс-службой Кремля.

Отмечается, что поручения направлены Минобрнауки, Минпросвещения, ФАДН и общероссийской общественной организации «Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации».

Указанным ведомствам и министерствам поручено проанализировать механизм изучения родных языков малочисленных народов трёх названных регионов в рамках системы образования и определить число преподавателей, которым нужна дополнительная подготовка.