Пекин, , 03:17 — REGNUM Китайский триллер «Овца без пастуха» возглавил кассовые сборы на материковой части Китая, собрав 16,5 млн юаней (около $2,4 млн) на 36-й день проката, сообщает 18 января агентство Синьхуа.

Фильм рассказывает историю отца, которые пытается скрыть преступление, совершенное его дочерью. Его дочь убила сына офицера полиции, что вовлекло девушки в противостояние с полицейскими.

На втором месте расположился фильм «Ип Ман 4» — последняя глава похождений легендарного учителя Брюса Ли, мастере кунг-фу. Фильм собрал 15,63 млн юаней или 23% от общих сборов на указанный день. Суммарные сборы фильма превысили 1,1 млрд юаней. На третьем месте расположилась китайская комедия «Обожание» с 11,7 млн юаней сборов.

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