Нью-Йорк, США, , 21:17 — REGNUM Телеканал AMC опубликовал первый трейлер своего нового сериала Dispatches from Elsewhere, название которого можно перевести как «Послания из другого мира». Ролик был выложен на Twitter-странице компании 17 января.

https://twitter.com/AMC_TV/status/1218225263575797760

Новое шоу-антология будет представлять собой конспирологическую историю о четырёх людях, которые в какой-то момент начинают понимать, что многое в их повседневной жизни является совершенно не тем, чем кажется.

В сериале снялись Джейсон Сигел («Как я встретил вашу маму», «Очень плохая училка»), Ричард Грант («Звёздные войны: Скайуокер. Восход»), Салли Филд («Миссис Даутфайр»), хип-хоп исполнитель Andre 3000 и другие.

Премьера «Посланий из другого мира» запланирована на 1 марта 2020 года. В качестве шоураннера выступил Джейсон Сигел.

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