Нью-Йорк, США, , 19:46 — REGNUM Стало известно, что Патрик Стюарт назвал два условия для своего возвращения во франшизу «Звёздный путь». Об этом 17 января сообщил портал Digital Spy.

Актёр рассказал, что изначально он собирался отказать продюсерам, но не мог сделать это заочно и решил встретиться с ними, чтобы объяснить причины своего отказа.

«Но потом они сделали мне предложение, от которого я не смог отказаться!» — признался Стюарт, добавив, что при этом он выставил два условия.

«Нет униформы — и нет «Энтерпрайза», — сказал актёр, добавив: продюсеры в итоге сказали, что они могут с этим смириться.

Напомним, первую серию шоу «Звёздный путь: Пикар» потоковый сервис CBS All Access покажет 23 января 2020 года. Кроме Сюарта, в шоу также появятся такие ветераны «Звёздного пути», как Джонатан Фрейкс, Марина Сиртис, Брент Спайнер и Джери Райан.

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