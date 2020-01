Лос-Анджелес, США, , 19:00 — REGNUM Выяснилось, что Роберт Дауни-младший не в восторге от того, что у него будет эпизодическая роль в предстоящем кинокомиксе «Чёрная вдова». Об этом 17 января сообщил портал We Got This Covered.

Издание отмечает, что актёр выразил неподдельное удивление и выглядел немного растерянным, когда журналист задал соответствующий вопрос.

«Было бы хорошо, если бы они уведомили меня. Предупрежден — значит вооружен. Они могут сделать что-нибудь сейчас. Это может быть deep fake интервью (deep fake — фальсификация видеопотока, замена лица говорящего при помощи компьютерных технологий — ИА REGNUM) всех, кого мы знаем», — сказал Дауни-младший.

Ранее СМИ сообщили, что Тони Старк получит небольшое камео (эпизодическая роль) в фильме «Чёрная Вдова», который сейчас снимает режиссёр Кейт Шортланд. Автор статьи отмечает: судя по реакции Роберта Дауни-младшего студия Marvel и Disney не сообщили ему об этом.

