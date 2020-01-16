Нью-Йорк, США, , 14:23 — REGNUM Netflix выпустила новый трейлер второго сезона сериала «Половое воспитание». Ролик появился 16 января на официальном YouTube-канале компании.

Весь сезон выйдет на Netflix 17 января 2020 года. В продолжении «Полового воспитания» Мэйв попытается рассказать Отису о своих чувствах к нему.

Напомним, первый сезон «Полового воспитания» вышел на Netflix в 2019 году. Шоу рассказывает о британских школьниках, устраивающих консультации по «интимным вопросам» для своих одноклассников.

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