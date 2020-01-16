Москва, , 11:52 — REGNUM

https://youtu.be/BbpIHQk_pzs

Новинки, которые вы увидите на этой неделе:

«Сквозь снег» (18+)

Мрачное ближайшее будущее. Экологи оказались правы: планету постигла климатическая катастрофа. Реликты цивилизации погребены под толщами льда и снега, а остатки человечества обитают в огромном поезде, движущемся по ледяной пустыне. В голове поезда, в роскошных вагонах едет элита, в хвосте, в скотских условиях — простые люди. Все попытки бунта жестоко подавляются, но однажды среди униженных и оскорбленных появляется сильный лидер, готовый идти до конца…

Фантастическую притчу снял южнокорейский режиссер Пон Джун-хо («Паразиты»), известный своим пристрастием к острой социальной тематике.

«Песня имен» (16+)

Во время войны интеллигентная лондонская семья берет к себе еврейского мальчика, пережившего Холокост. Талантливый юный скрипач Довидл быстро становится лучшим другом и практически братом для сына Симмондсов Мартина. Довидл открывает другу мир музыки и мир страшных потрясений XX века. Талант юного музыканта высоко оценен, но перед первым выступлением в большом зале, заполненном изысканной публикой, подросток таинственно исчезает. Через 40 лет Мартин ощущает властную потребность отыскать друга детства…

Историческую драму снял канадский режиссер Франсуа Жирар.

«Проксима» (16+)

Героиня фильма французского режиссера Алис Винокур, отважная женщина-астронавт Сара, мечтает принять участие в полете на Марс. Для этого она проходит подготовку в далекой России, так как старт экспедиции «Проксима» должен состояться с космодрома «Байконур». Сара стойко проходит все испытания, товарищ по экспедиции Майк помогает ей в этом, а она сама делает все, чтобы ее маленькая дочка не очень страдала из-за предстоящей разлуки.

«Особенные»

Добрый фильм Оливье Накаша и Эрика Толедано рассказывает о людях, взваливших на себя тяжелую ношу — помогать «особенным», подросткам и взрослым с ментальными проблемами. Свой моральный долг они исполняют без ложного пафоса и с истинной человечностью, не теряя чувства юмора.

«Маяк» (18+)

Конец позапрошлого века. В помощь нелюдимому бородачу Томасу Уэйку, смотрителю маяка на скалистом острове, прибывает молодой мужчина Ифраим Уинслоу, человек с темным прошлым. Его работа на острове становится настоящим рабством. Постепенно унижения, тяжелые воспоминания и одиночество делают свое дело — разум Ифраима дает трещины. Он начинает подозревать, что смотритель маяка скрывает какую-то страшную тайну, а на острове творится нечто загадочное и ужасное. Что это — бред от начала и до конца или на маяке действительно нечисто?

Черно-белый фантастико-психологический триллер снял Роберт Эггерс. Картина удостоилась приза ФИПРЕССИ в рамках двухнедельника режиссеров на Каннском фестивале.

«Проклятие» (16+)

Героиня ужастика Николаса Пеша живет со своим ребенком по соседству с домом, где однажды происходит ужасное убийство. После этого в доме начинают твориться загадочные и пугающие вещи. Расследуя мрачную загадку, женщина понимает, что в доме обитает безжалостный мстительный дух, который грозит гибелью всем, кто хотя бы раз войдет в его обиталище…

«(НЕ)идеальный мужчина»

Света молода, но уже разочарована в любви и мужчинах. После очередной сокрушительной измены она решает круто поменять свою жизнь, бросить думать об отношениях и сделать карьеру. Света устраивается в магазин, продающий роботов-андроидов, неотличимых от человека. Любой обладатель солидного счета может приобрести здесь красиво упакованного и безотказного слугу, друга или подругу. Но ничто не идеально. Однажды у одного из роботов-мужчин обнаружился программный сбой, сделавший его гораздо более похожим на человека, чем это было запланировано. Света, очарованная неисправным андроидом, берет его в кредит по дешевке…

Фантастическую лирическую комедию снял режиссер Марюс Вайсберг. В роли робота — известный певец и автор песен Егор Крид.

«Подруги поневоле» (16+)

Героиня комедии немецкого режиссера Каролины Херфурт — серая мышка, типичная представительница офисного планктона. К тому же она боится каждого шороха, страдает клаустрофобией и паническими атаками. Однажды Фрэнни встречается лицом к лицу не с воображаемым, а настоящим кошмаром — налетчица-неудачница Мэл берет ее в заложники. Фрэнни не сразу понимает, что это не конец всему, а начало новой жизни. Две такие разные женщины, связанные причудой судьбы, по мере совместных злоключений все лучше узнают друг друга…

«Мое прекрасное лето с Софи» (18+)

16 лет — опасный возраст. Юная Найма не знает, как провести каникулы, но приехавшая в гости давно совершеннолетняя кузина Софи готова прийти ей на помощь. Девушки с головой окунаются в водоворот удовольствий и небезопасных связей…

Французский режиссер Ребекка Злотовски отлично знает, о чем говорят и думают девушки и готова поведать об этом зрителю.

«Маленькая мисс Дулиттл»

Рыжеволосая Лилиан на вид кажется обычной девочкой, но у нее есть волнующая тайна — она понимает язык животных! До сих пор этот дар вместо удовольствия приносил ей одни неприятности, так что ей даже пришлось пообещать родителям не общаться ни с кем из четвероногих, кроме своего верного пса. Но однажды их класс отправляют на практику в местный зоопарк, откуда неизвестные злоумышленники принимаются красть зверей. Все звери желают найти и наказать злодеев, и кто как не Лилиан может им в этом помочь?

Веселый фильм по серии детских книг снял немецкий режиссер Йоахим Масаннек (Германия)

«Риф. Новые приключения»

Герой мультфильма, снятого Шоном Патриком О`Рейли — рыбка-попугай по имени Алекс. Алекс работает простым уборщиком на родном коралловом рифе. Однажды он замечает в воде подозрительную черную грязь и сообщает об этом рыбьим властям, но его поднимают на смех. Алекс вместе со своими друзьями решает самостоятельно разобраться с загадкой и спасти свой риф от неведомой опасности…