Фанаты выложили в сеть ролик, который представляет собой фантазию на тему о том, каким мог бы быть новый фильм «Спаун». Видео было опубликовано 15 января на портале We Got This Covered.

Издание заметило, что при создании видео были использованы кадры из фильмов «Полиция Майами. Отдел нравов», «Законопослушный гражданин» и «Бессонная ночь» с Джейми Фоксом, который должен исполнить главную роль в перезагрузке автора комикса Тодда Макфарлейна.

Напомним, в 2018 году было объявлено, что к проекту перезагрузки «Спауна» присоединился актёр Джереми Реннер, знакомый фанатам кинокомиксов Marvel по роли Соколиного Глаза.

В декабре 2019 года Тодд Макфарлейн сообщил, что «полировкой» сценария нового «Спауна» занимается «другой писатель-режиссёр», и через некоторое время он отправится в голливуд и попробует убедить продюсеров дать проекту «зелёный свет».

