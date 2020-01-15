Лос-Анджелес, США, , 22:49 — REGNUM Режиссёр предстоящего игрового фильма «Мулан» по известной анимационной ленте Disney Ники Каро объяснила, почему в картине не будет песен и дракончика Мушу. Об этом 15 января сообщил портал Comicbook.

Она заявила, что если касаться вопроса реализма, то люди не склонны ломать над чем-то голову, когда идут на войну. Кинематографист отметила, что она ничего не имеет против мультфильма и песен, и в действительности она могла бы «втиснуть» бы их в фильм. Однако Каро настолько уважает оригинальную «Мулан», что хочет сделать новый фильм достойным её.

«Это факт, что это может быть правдой, и это настоящая история девушки, идущей на войну», — сказала Каро.

Режиссёр пояснила: по этой же причине в фильме не будет дракончика Мушу.

Напомним, премьера фильма «Мулан» в России запланирована на 26 марта 2020 года. Ранее компания Disney сообщила, что она планирует выпустить игровые фильмы на основе почти всех своих классических анимационных фильмов.

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