Кливленд, США, , 21:59 — REGNUM Шесть групп и музыкантов будут включены в Зал славы рок-н-ролла в 2020 году. Об этом сообщается 15 января на официальном сайте организации.

Почётного статуса будут удостоены американские группы Nine Inch Nails и The Doobie Brothers, а также британские Depeche Mode и T. Rex. Кроме этого, в Зал славы будут посмертны включены американская певица Уитни Хьюстон и рэпер The Notorious B.I.G.

Торжественная церемония, посвященная включению артистов в Зал славы, состоится 2 мая 2020 года.

Зал славы рок-н-ролла — музей и организация в городе Кливленде, штат Огайо, посвящённые исполнителям, продюсерам и другим личностям эпохи рок-н-ролла, оказавшим значительное влияние на музыкальную индустрию. Претендовать на включение в Зал славы может артист, с момента выхода первого альбома которого прошло 25 лет.

В минувшем году почётного статуса были удостоены, в частности, британские рок-группы The Cure и Radiohead.