Нью-Йорк, США, , 22:39 — REGNUM Продюсерская компания, управляемая Робертом Дауни — младшим и его женой Сьюзан Дауни, подписала контракт с телекомпанией HBO. Об этом 14 января сообщил портал Comicbook.

В рамках подписанного предварительного соглашения, которое будет действовать в течение года, HBO получит права на показ всех сериалов, которые выпустит компания семьи Дауни.

«Мы рады, что засучили рукава, расширили партнерские отношения и рассказали истории, соответствующие стандартам, которые представляет их бренд», — сказал Роберт Дауни — младший.

Напомним, в 2020 году на телеканале HBO выйдет мини-сериал «Пэрри Мэйсон», над созданием которого работала студия Дауни. В основу шоу легли произведения классика детективного жанра Эрла Стэнли Гарднера.

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