Токио, , 22:09 — REGNUM Фанаты аниме-сериала «Класс убийц» сняли игровой ролик, в основу которого легла одна из драк членов класса. Видео было опубликовано 14 января на канале Comicbook.

Фанаты аниме помнят, что Карма Акабанэ и Нагиса Шиота дерутся потому, что не могут прийти к консенсусу в отношении того, что им нужно делать с Коро-сенсеем. В итоге класс соглашается с тем, что им нужно провести поединок.

Напомним, в основу аниме-сериала легла одноимённая манга Юсэя Мацуи. Всего было выпущено два сезона шоу.

Читайте ранее в этом сюжете: Фото: фанат аниме «Мой сосед Тоторо» сделал настоящий «котобус»