Лос-Анджелес, США, , 17:56 — REGNUM После того, как новый трейлер «Чёрной вдовы» выложили в сеть фанаты обратили внимание на финальные кадры, в которых содержится информация о том, что единственным сценаристом картины является Эрик Пирсон. Об этом 14 января сообщил портал Comicbook.

Издание отмечает: долгое время считалось, что в качестве автора сценария выступила Жак Шеффер («Таймер», «Отпетые мошенники»), затем говорилось, что к этой работе также был привлечён Нед Бенсон («Исчезновение Элеанор Ригби: Он»). Несмотря на то, что они оба упоминаются в титрах в качестве создателей истории, единственным сценаристом всё же указан Пирсон.

Напомним, на сегодня самой известной работой Эрика Пирсона является сценарий к фильму «Тор: Рагнарёк». В сообществе фанатов эта картина режиссёра Тайки Вайтити считается одной из лучших в киновселенной Marvel.

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