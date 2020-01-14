Вашингтон, , 17:03 — REGNUM В соцсети Twitter набирает популярность коллаж пользователя под ником Yashar Ali, в котором он объединил Халка из киновселенной Marvel с малышом Йодой из сериала «Мандалорец». Изображение он опубликовал на своей странице 14 января.

https://twitter.com/yashar/status/1216912600249716736

«Я сожалею. Не кричитена меня», — написал автор коллажа. Стоит отметить, что объединение этих двух зелёных существ дало весьма необычный результат. Редакция портала Comicbook написала, что «развидеть» это не получится и все поклонники вселенных теперь обречены видеть новоявленное существо в ночных кошмарах.

Напомним, ранее актёр и бодибилдер Луи Ферриньо, снявшийся в сериале «Невероятный халк», выходившем в период с 1977 по 1982 годы, заявил, что ему не нравится персонаж Брюса Беннера, которого создала студия Marvel. Он подчеркнул, что компьютерная графика не может заменить то, что он сделал вместе с режиссёром Биллом Биксби.

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