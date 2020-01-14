Нижний Новгород, , 15:52 — REGNUM В 2020 году 17 нижегородский образовательных учреждений в сфере культуры получат новые музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы в рамках национального проекта «Культура», заявил губернатор Глеб Никитин. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

В этот перечень вошли Нижегородское музыкальное училище имени Балакирева, Дзержинский музыкальный колледж, пять школ искусств Нижнего Новгорода, по одной школе в Дзержинске, Балахне, Семенове, Красных Баках, Сарове, на Бору, а также в Вадском, Дивеевском, Арзамасском и Уренском районах.

На эти цели выделено 89,9 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пианист Тимур Мустакимов, уроженец Нижнекамска (Татария), который последние несколько лет живёт в США, после концерта на сцене музыкального училища обратился к мэру города Айдару Метшину с просьбой купить новые рояли для учреждения. По его словам, рояли, которые стоят в зале музыкального училища, настолько старые, что на них невозможно играть.