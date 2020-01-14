Лос-Анджелес, США, , 12:48 — REGNUM Sony Pictures выпустила второй трейлер кинокомикса «Бладшот» с Вином Дизелем в главной ролик. Ролик был опубликован на YouTube-канале компании 14 января.

Главным героем фильма станет солдат по имени Рэй Гаррисон (Вин Дизель), убитый во время одной из спецопераций. Благодаря сверхсовременным нанороботам в крови, протагонист получил новую жизнь и сверхспособности: силу, скорость и ускоренную регенерацию.

Напомним, премьера «Бладшота» состоится 21 февраля 2020 года. В картине также снимались: Сэм Хьюэн, Гай Пирс, Ламорн Моррис и др.

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