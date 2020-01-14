Лондон, , 12:27 — REGNUM Вместе с объявлением основных претендентов на «Оскар» в номинации «Лучшая музыка к фильмам» — за награду поборются саундтреки к картинам «Джокер», «Маленькие женщины», «Брачная история», «1917» и «Звездные войны: Скайуокер. Восхождение», авторитетное британское издание Independent поторопилось опубликовать свою версию лучшего музыкального сопровождения к художественным лентам сразу за всю историю кинематографа.

Надо признать, что топ-5 этого списка оказалось довольно спорен — в него вошла музыка к фильмам «Фанатик», «Грязные танцы 2: Гаванские ночи», «Славные парни», «Скотт Пилигрим против всех» и «Драйв».В «расширенный» вариант были включены треки из картин «Волшебное таинственное путешествие», «Телохранитель», «Полуночный ковбой», «Трудности перевода», «Криминальное чтиво».