Новосибирск, , 11:53 — REGNUM 15 января в новосибирском театре «Красный факел» состоится премьера интерактивного спектакля-исследования «Близость», поставленного труппой театра «Синестетика».

По сообщению портала Театр, в основу театральной постановки лег перформанс Андрея Короленко «Я (не) буду», представленный во время работы арт-резиденции Международного фестиваля актуального театра «Хаос» в Новосибирске. Родившийся из перформанса полноценный спектакль «Близость» — это исследование на тему принятия красоты собственного тела и самоидентификации.

В спектакле «Синестетики» история на сцене создается «здесь и сейчас», а зрители становятся непосредственными участниками происходящего. От участников-зрителей ожидается «принятие решения в моменте, в заданной ситуации». Однако даже с позиции наблюдателя можно приобрести ценный опыт и сформировать личное отношение к действию.