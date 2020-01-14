Нью-Йорк, США, , 11:01 — REGNUM В сети появился первый трейлер сериала «Страшные сказки: Город ангелов» (Penny Dreadful: City of Angels). Ролик был опубликован на официальном YouTube-канале шоу 13 января.

Местом действия «Города ангелов» станет Лос-Анджелес (США) в 1938 году. Молодому детективу и его напарнику предстоит расследовать жестокое убийство и понять, как оно связано с мистическими силами и мексиканским фольклором.

Напомним, сериал «Страшные сказки» выходит на телеканале Showtime с 2014 года. Его главными героями являются популярные герои готических романов: Виктор Франкенштейн, Дракула, Дориан Грей и др.

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