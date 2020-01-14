Пасадена, США, , 00:16 — REGNUM Сопредседатели правления ViacomCBS Гари Левин и Джана Виногрейд во время пресс-тура собщили информацию о достижениях канала Showtime и его новых проектах. Об этом 13 января сообщил портал IndieWire.

https://twitter.com/IndieWire/status/1216800833368621056

В частности, они заявили, что 2019 год был особенно успешным для Showtime, сообщив, что общее количество подписчиков достигло отметки 27 млн. При этом Виногрейд отметила, что в 2019 году количество подписчиков именно потокового сервиса выросло на 35%.

Представители компании показали первый тизер предстоящего сериала по миру популярной игровой серии Halo. Кроме того, они сказали, что 11 сезон сериала «Бесстыдники» станет последним, а финал текущего 10-го сезона поклонники шоу смогут увидеть 26 января 2020 года.

Напомним, о старте производства сериала Halo Showtime объявил в ноябре 2019 года. Тогда же стало известно, что его первый эпизод поклонники игровой вселенной смогут увидеть не раньше начала 2021 года. Стоит отметить, что канал впервые анонсировал это шоу в 2013 году.

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