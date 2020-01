Вашингтон, , 21:05 — REGNUM Поклонникам мультфильмов франшизы «Холодное сердце» в англоязычном сегменте сети не понравилось то, что жюри «Оскара» не включило сиквел в номинацию «Лучший анимационный фильм». Об этом 13 января сообщил портал We Got This Covered.

Они отмечают в соцсетях, что не понимают, что на самом деле произошло.

https://twitter.com/randomfrozenfan/status/1216719257347604480

«Может ли кто-нибудь объяснить мне, какого чёрта «Холодное сердце 2» не было номинировано на «Оскар»? На опять ограбили?» — написал в Twitter пользователь под ником elsamaren is endgame.

«Оскар» просто ужасен. Где «Холодное сердце 2» и «Дитя погоды»?» — написал Youstache.

https://twitter.com/Youwithmustache/status/1216737248751677440

Дошло до того, что некоторые фанаты, будучи вне себя от ярости, призвали других бойкотировать церемонию.

https://twitter.com/CEOofkristoff/status/1216746840877461504

Напомним, а итоговый список номинантов на «Оскар» в категории «Лучший анимационный фильм» вошли картины «Как приручить дракона 3», «Клаус», «Я потерял своё тело», «Потерянное звено» и «История игрушек 4».

