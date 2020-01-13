Вашингтон, , 18:39 — REGNUM В сеть выложили обложку следующей книги издательства Barnes & Noble по системе настольных ролевых игр Dungeons & Dragons. Об этом 13 января сообщил портал Comicbook.

https://twitter.com/ComicBook/status/1216740096692670464

Издание отмечает, что компания Amazon первой объявила, что книга будет называться «Путеводитель исследователя Уайлдмаунта» и сообщила, что она будет детально описывать мир, исследуемый в веб-сериале Critical Role, в котором группа профессиональных актеров озвучки играет в Dungeons & Dragons. На обложке изображены лидеры двух основных группировок Уайлдмаунта: Bright Queen и King Bertrand Dwendal.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что по фильму «Сияние» Стэнли Кубрика выпустят настольную игру. В ней будет реализована механика предательства (когда один из игроков имеет скрытую роль).

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