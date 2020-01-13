Лос-Анджелес, США, , 16:53 — REGNUM Фильм «Дылда» режиссёра Кантемира Балагова не вошёл в окончательный список номинантов на премию «Оскар», вручаемую Американской академией киноискусств. Список номинантов был обнародован 13 января на церемонии в Лос-Анджелесе.

Картина «Дылда» ранее была включена в шорт-лист в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» наряду с ещё девятью картинами.

Согласно обнародованному списку, фильм российского режиссёра Виктора Косаковского «Акварель» также не попал в число номинантов в категории «Лучший документальный короткометражный фильм». Мультфильм Константина Бронзита «Он не может жить без космоса» не вошёл в номинацию «Лучший короткометражный анимационный фильм».

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