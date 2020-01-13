Москва, , 09:50 — REGNUM 18, 23 и 26 января на сцене большого зала культурного центра «Вдохновение» в Ясенево (Москва) екатеринбургский «Коляда-театр» представит три экспериментальных спектакля: «Наташина мечта», «Между небом и землей жаворонок вьется» и «Раскольников».

По сообщению портала Театр, гастроли «Коляда-театра» в Москве начинаются с 13 января и заканчиваются 2 февраля 2020 года. Основные спектакли екатеринбургской труппы пройдут на сцене Театрального центра «На Страстном» и в «Боярских палатах СТД». За три недели в столице один из самых известных частных театров России планирует показать 41 спектакль.

Выступления в Ясенево намечены для интересных постановок: если «Наташина мечта» — это моноспектакль-перевертыш Алисы Кравцовой, то в «Раскольникове» участвуют всего три актера, которые мастерски перевоплощаются во многих героев романа Ф.М.Достоевского.