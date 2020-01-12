Москва, , 18:46 — REGNUM Выдающийся российский пианист Денис Мацуев 13 января в Крокус Сити Холле представит специальный музыкальный вечер «Чайковский-гала». Традиционную староновогоднюю программу Мацуев исполнит с симфоническим оркестром России им. Е.Ф. Светланова. Об этом сообщает

В программе вечера Первый и Второй концерты для фортепиано с оркестром, созданные великим русским композитором. Денис Мацуев своим выступлением открывает череду концертов, выставок, лекций и других мероприятий, приуроченных к 180-летию Петра Ильича Чайковского.

Лауреат крупнейших фестивалей мира, прославленных музыкант по праву считается одним из лучших исполнителей произведений Чайковского. Напомним, что его восхождение началось в 1998 году после его победы на XI Международном конкурсе имени Чайковского в Москве.