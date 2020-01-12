Москва, , 03:06 — REGNUM Кассовые сборы всех фильмов российского производства в 2019 году составили 12,3 млрд рублей, снизившись на 11,3% по сравнению с 2018 годом. Об этом говорится в ежегодном отчете Фонда кино РФ.

Это первое за пять последних лет резкое падение. С 2015 года цифры показывали уверенный рост сборов. При этом доходы от показа зарубежных фильмов выросли на 18,4% и составили 43,2 млрд рублей. Доля иностранных картин в общем объеме поступлений достигла 77,9%.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в кинопрокат вышли 168 российских фильмов, что на 28 больше, чем в 2018 году. Из них 68 были выпущены благодаря финансовой поддержке государства. Но только восьми кинофильмам удалось принести прибыль.

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